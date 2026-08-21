Maltempo nel VCO, scattano le misure precauzionali: strade e impianti chiusi

MACUGNAGA – Scattano le misure precauzionali nella Valle Anzasca, a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore. L’improvviso ingrossamento del torrente Anza, verosimilmente alimentato da alcuni smottamenti e colate detritiche verificatisi in alta quota, ha spinto le autorità locali a disporre la chiusura preventiva degli impianti di risalita e di parte della viabilità.

Nello specifico, è stato temporaneamente sospeso l’esercizio della seggiovia Pecetto-Burki-Belvedere ed è stata interdetta al transito la porzione più a monte della strada in frazione Pecetto, nel tratto oltre l’eliporto. Tutti i ponti lungo l’asta fluviale restano costantemente presidiati e monitorati. Come confermato dai canali ufficiali della Pro Loco di Macugnaga, al momento la situazione resta sotto controllo e non si registrano danni a cose o persone.

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