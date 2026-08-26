TORINO – Il meteo a Torino si prepara a una giornata ancora caratterizzata dalla variabilità. Giovedì 27 agosto il cielo sarà infatti attraversato da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto comunque asciutto sulla pianura torinese. Le infiltrazioni umide che interessano il Nord Ovest manterranno una certa presenza di nuvolosità, soprattutto nelle aree alpine e pedemontane, ma senza determinare fenomeni significativi in città. Le temperature rimarranno gradevoli per il periodo, con una minima di 21°C e una massima di 28°C. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti settentrionali e successivamente in rotazione verso sud-est. Non sono previste precipitazioni né allerte meteo.

Mattino: nubi sparse sulla città, ma senza pioggia

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche variabili. Sopra Torino potranno alternarsi annuvolamenti e momenti di maggiore apertura, senza però particolari conseguenze sul piano delle precipitazioni. Le temperature partiranno da valori intorno ai 21°C, garantendo un avvio di giornata mite e gradevole. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest. Sulle zone alpine e pedemontane la nuvolosità sarà invece più consistente, con cieli localmente molto nuvolosi. I fenomeni resteranno comunque limitati alle aree montane e non interesseranno in modo significativo il capoluogo.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nubi e 28°C

Nel corso del pomeriggio il quadro resterà variabile. Le schiarite si alterneranno ai passaggi nuvolosi, con una situazione generalmente asciutta sulla pianura torinese. La temperatura raggiungerà il suo valore massimo, pari a 28°C, mentre i venti resteranno deboli e proverranno prevalentemente da Sudest. Sulle montagne la nuvolosità potrà risultare più compatta, mentre sul capoluogo saranno possibili periodi più soleggiati. Lo zero termico si manterrà molto alto, intorno ai 4.605 metri, a conferma di una massa d’aria ancora relativamente mite in quota.

Sera: nuvolosità più compatta sulle Alpi

Con il passare delle ore la situazione tenderà a cambiare soprattutto sulle zone montane. Le nubi aumenteranno sulle Alpi, dove i cieli potranno diventare molto nuvolosi, mentre sulla pianura torinese resteranno possibili schiarite. In serata non sono attese precipitazioni significative sulla città. Sulle Alpi settentrionali e meridionali, invece, potranno comparire deboli piogge, soprattutto nelle aree più esposte. La giornata si concluderà quindi ancora all’insegna della variabilità, ma senza un vero peggioramento sulla pianura.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 28 agosto: la situazione diventerà più incerta. Sono attese variabilità e possibili piogge leggere, in un contesto meno stabile rispetto a giovedì;

la situazione diventerà più incerta. Sono attese variabilità e possibili piogge leggere, in un contesto meno stabile rispetto a giovedì; Sabato 29 agosto: il tempo dovrebbe tornare a migliorare, con ampie schiarite e condizioni prevalentemente soleggiate;

il tempo dovrebbe tornare a migliorare, con ampie schiarite e condizioni prevalentemente soleggiate; Domenica 30 agosto: la fase stabile dovrebbe proseguire, con una giornata soleggiata e più asciutta.

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