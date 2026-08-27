A Torino si illuminano altre due luci d’artista per la 29esima edizione

TORINO – La rassegna torinese delle Luci d’Artista si arricchisce di due nuove opere, una di queste nata da un concorso dedicato al rapporto tra luce e spazio urbano e promosso dall’agenzia Bussolino Sitcap Advertising & Direct in occasione del suo 70° anniversario.

Tra le 50 proposte arrivate da professionisti e studenti di tutta Italia, la giuria ha scelto come vincitrice «Decodificare la luce» di Vittoria Caldera. L’installazione, ispirata al codice Morse, compone attraverso segnali luminosi intermittenti la frase «La luce ci trova». L’opera trasforma così la facciata della sede di via San Francesco da Paola 18 in un punto di dialogo tra spazio privato e città, invitando i passanti a fermarsi e interpretare il messaggio.

Il secondo progetto destinato a entrare nella collezione cittadina è «The Radiant Van» del collettivo CANEMORTO. Si tratta di un furgone trasformato in un’opera luminosa itinerante, pensata per portare l’installazione fuori dagli spazi tradizionali e già protagonista di un percorso internazionale.

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