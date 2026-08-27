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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 27 agosto 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, giovedì 27 agosto 2026, va in scena un nuovo concorso del SuperEnalotto e del Lotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.
C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se la fortuna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da brividi: ben 215.100.000 euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
I numeri del Lotto di oggi, giovedì 27 agosto 2026
- Bari: 29 – 61 – 70 – 47 – 10
- Cagliari: 46 – 18 – 58 – 17 – 81
- Firenze: 72 – 11 – 38 – 28 – 53
- Genova: 86 – 79 – 87 – 55 – 8
- Milano: 63 – 31 – 37 – 45 – 52
- Napoli: 1 – 88 – 30 – 81 – 60
- Palermo: 69 – 36 – 59 – 75 – 86
- Roma: 51 – 12 – 65 – 66 – 37
- Torino: 76 – 62 – 88 – 75 – 57
- Venezia: 2 -19 – 69 – 59 – 14
- Nazionale: 46 – 64 – 58 – 6 – 36
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 27 agosto 2026
1 – 2 – 11 – 12 – 18 – 19 – 29 – 31 – 36 – 46 – 51 – 61 – 62 – 63 – 69 – 72 – 76 – 79 – 86 – 88
Numero oro: 29
Doppio oro: 29 – 61
Extra: 17 – 28 – 30 – 37 – 38 – 45 – 47 – 55 – 58 – 59 – 65 – 70 – 75 – 81 -87
I numeri del SuperEnalotto di oggi, 27 agosto 2026
La combinazione vincente è: 2 – 27 – 28 – 50 – 75 – 84
Il numero Jolly è: 32
Il numero Superstar è: 40
Jackpot del Superenalotto del 27-08-2026: 215.100.000 euro
I simboli estratti al Simbolotto:
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4 – MAIALE
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9 – CULLA
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15 – RAGAZZO
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10 – FAGIOLI
- 2 – MELA
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