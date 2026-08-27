Migranti in Val di Susa, soluzione temporanea della Croce Rossa dopo la chiusura del Rifugio Massi

VALSUSA – È stata individuata una soluzione provvisoria per garantire accoglienza e assistenza notturna ai migranti in transito in Val di Susa, dopo la prevista chiusura, dal 1° settembre, del Rifugio Fraternità Massi di Oulx.

La struttura, gestita dalla Fondazione Talitacum, sospenderà temporaneamente l’accoglienza per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di riqualificazione degli impianti e di efficientamento energetico, finanziati da fondazioni private. Dal 2018 il rifugio rappresenta un punto di riferimento per centinaia di migranti che attraversano l’area alpina, soprattutto durante i mesi più freddi.

La soluzione individuata al termine di un confronto tra istituzioni e organizzazioni del Terzo settore prevede che la Croce Rossa Italiana possa allestire in un’area alternativa alcune strutture mobili, da utilizzare come riparo notturno. L’obiettivo è garantire continuità all’accoglienza nell’immediato e prepararsi anche all’arrivo dell’autunno e dell’inverno.

Un progetto con fondi europei

La Prefettura di Torino intende inoltre sostenere il lavoro delle associazioni che da anni offrono orientamento, assistenza e supporto alle persone migranti. Nei prossimi giorni presenterà, insieme a Ires Piemonte e al Consorzio socioassistenziale Conisa, una candidatura per ottenere fondi europei Fami e rafforzare il coordinamento delle attività sul territorio.

Alla riunione hanno partecipato Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino e i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere e Oulx, oltre a Conisa e alle realtà del Terzo settore impegnate nella zona: Fondazione Talitacum, Croce Rossa Italiana, Sentieri Solidali, Diaconia Valdese e Rainbow For Africa.

Il confronto era stato sollecitato nei giorni scorsi dai sindaci dei Comuni di confine e dalle associazioni, preoccupati per le conseguenze della sospensione dell’attività del rifugio e per la necessità di mantenere una rete di assistenza in un territorio attraversato da numerosi migranti diretti verso il confine francese.

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