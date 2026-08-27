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Scontro furgone-moto a Salbertrand: motociclista in codice rosso al Cto di Torino

A seguito dell’impatto, il motociclista è finito in un fosso riportando gravi ferite

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10 secondi fa

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Immagine di repertorio
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SALBERTRAND – Grave scontro stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, a Salbertrand. Intorno alle 14, lungo la strada statale 24 del Monginevro, nella zona del camping Gran Bosco, si sono scontrati un furgone e una motocicletta.

Per approfondire:

A seguito dell’impatto, il motociclista è finito in un fosso riportando gravi ferite. È stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in elisoccorso, in codice rosso, al Cto di Torino.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Susa e i carabinieri della Compagnia di Susa, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

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