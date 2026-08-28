Due morti e una 20enne ferita in uno scontro alla galleria Giaglione sulla A32 Torino-Bardonecchia

CHIOMONTE – Due persone sono morte e una ragazza di circa 20 anni è rimasta ferita in un grave sinistro avvenuto questa mattina, venerdì 28 agosto, sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all’uscita della galleria Giaglione, in direzione delle montagne.

L’allarme è scattato poco dopo le 6 del mattino. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, tutte occupanti della stessa auto. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione ma pare che nessun’altro mezzo sia stato coinvolto.

Due persone morte, ferita una 20enne

Il violento impatto non ha lasciato scampo a due delle persone coinvolte. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una coppia.

Una terza coinvolta, una giovane di circa 20 anni, è invece rimasta ferita ed è stata soccorso dal personale sanitario del 118. La ragazza è stato successivamente trasportata all’ospedale di Rivoli per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione quanto avvenuto all’interno della galleria.

A32 chiusa in direzione Bardonecchia

Per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area, l’A32 è stata completamente chiusa al traffico in direzione Bardonecchia.

La chiusura interessa il tratto compreso tra gli svincoli di Susa Ovest e Oulx Est, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione verso l’Alta Valle di Susa.

Al momento le informazioni sulla dinamica e sull’identità delle vittime sono ancora in fase di accertamento. Seguiranno eventuali aggiornamenti sull’accaduto e sulla situazione della viabilità lungo la A32.

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