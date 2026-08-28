Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 28 agosto 2026: i numeri vincenti

Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, venerdì 28 agosto 2026, va in scena un nuovo concorso del SuperEnalotto e del Lotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.

C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se la fortuna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da brividi: ben 215.900.000 euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

I numeri del Lotto di oggi, venerdì 28 agosto 2026

Bari: 79 – 83 – 41 – 32 – 53

Cagliari: 72 – 29 – 2 – 57 – 87

Firenze: 27 – 4 – 62 – 21 – 57

Genova: 11 – 24 – 85 – 79 – 40

Milano: 74 – 70 – 48 – 49 – 80

Napoli: 71 – 42 – 70 – 4 – 39

Palermo: 45 – 56 – 38 – 71 – 70

Roma: 74 – 40 – 16 – 10 – 28

Torino: 48 – 31 – 29 – 38 – 78

Venezia: 23 -13 – 62 – 50 – 56

Nazionale: 73 – 17 – 7 – 71 – 89

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 28 agosto 2026

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del SuperEnalotto di oggi, 28 agosto 2026

in aggiornamento

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Jackpot del Superenalotto del 28-08-2026: 215.100.000 euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di sabato 29 agosto 2026:

Bari 67 (manca da 156 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 114 estrazioni)

Milano 65 (manca da 101 estrazioni)

Nazionale 78 (manca da 88 estrazioni)

Firenze 66 (manca da 86 estrazioni)

Firenze 24 (manca da 83 estrazioni)

Milano 6 (manca da 83 estrazioni)

Palermo 13 (manca da 83 estrazioni)

Bari 21 (manca da 81 estrazioni)

Firenze 11 (manca da 80 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 29 agosto:

77 (manca da 74 estrazioni) – 48 (da 65) – 5 (da 56) – 41 (da 54) – 42 (da 44) – 35 (da 42)

I simboli estratti al Simbolotto:

in aggiornamento

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