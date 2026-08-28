Otto persone rimaste bloccate per una colata di fango e detriti in Valle Argentera: salvate dai Vigili del fuoco

VALLE ARGENTERA – I Vigili del fuoco hanno portato in salvo otto persone tra Argentera e Sauze di Cesana, nel Torinese. Tra loro, anche due minori.

Erano rimasti tutti bloccati in auto sulla strada nella zona di Clot de la batüa, dopo diversi piccoli eventi franosi che hanno colpito la Valle Argentera per via del maltempo e che hanno provocato l’accumulo di rocce e fango lungo la carreggiata, rendendola del tutto impraticabile e bloccando il passaggio.

L’intervento, avvenuto attorno alle 16 di oggi, è stato portato a termine da 3 squadre Vvf con l’ausilio dell’elicottero Drago, che ha portato a bordo il gruppo e lo ha trasferito in una zona sicura, da cui tornare verso le rispettive abitazioni, a cui le otto persone erano dirette quando si sono trovate impantanate.

Sono incominciate le opere di pulizia della strada da detriti e fango, nella notte la strada rimarrà chiusa e le operazioni di pulizia riprenderanno nella giornata di domani.

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