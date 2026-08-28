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CronacaTorino

Otto persone rimaste bloccate per una colata di fango e detriti in Valle Argentera: salvate dai Vigili del fuoco

Smottamenti dovuti al maltempo avevano causato frano che avevano occupato la strada, tra Sauze di Cesana e Argentera
Marco Lovisolo

Pubblicato

12 secondi fa

il

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VALLE ARGENTERA – I Vigili del fuoco hanno portato in salvo otto persone tra Argentera e Sauze di Cesana, nel Torinese. Tra loro, anche due minori.

Per approfondire:

Erano rimasti tutti bloccati in auto sulla strada nella zona di Clot de la batüa, dopo diversi piccoli eventi franosi che hanno colpito la Valle Argentera per via del maltempo e che hanno provocato l’accumulo di rocce e fango lungo la carreggiata, rendendola del tutto impraticabile e bloccando il passaggio.

L’intervento, avvenuto attorno alle 16 di oggi, è stato portato a termine da 3 squadre Vvf con l’ausilio dell’elicottero Drago, che ha portato a bordo il gruppo e lo ha trasferito in una zona sicura, da cui tornare verso le rispettive abitazioni, a cui le otto persone erano dirette quando si sono trovate impantanate.

Sono incominciate le opere di pulizia della strada da detriti e fango, nella notte la strada rimarrà chiusa e le operazioni di pulizia riprenderanno nella giornata di domani.

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