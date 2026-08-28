Il fantasma della crocerossina torna al Forte di Exilles: una notte per cercare “Francesca”

EXILLES – Il Forte di Exilles si prepara a vivere una notte decisamente fuori dall’ordinario. Sabato 26 settembre 2026, dopo il tramonto, la storica fortezza della Valle di Susa aprirà infatti le proprie porte per la Paranormal Night, un evento dedicato alla storia del luogo, al mistero e alla ricerca paranormale.

Non sarà una visita turistica tradizionale. I partecipanti saranno accompagnati negli ambienti più nascosti del forte, tra cunicoli, stanze, sotterranei, il pozzo e le antiche galere, per poi prendere parte a una sessione di ricerca paranormale condotta sul campo.

L’iniziativa è organizzata da Esoterika – La Terra delle Streghe e PPI – Paranormal Photography Investigation e punta a far vivere ai partecipanti il Forte di Exilles in una dimensione insolita, quando gli ambienti della fortezza saranno immersi nel buio e nel silenzio della notte.

Una visita notturna tra cunicoli e antiche galere

L’appuntamento inizierà alle 20.30, con l’ingresso dei partecipanti e una visita guidata notturna all’interno della fortezza.

Il percorso toccherà alcuni degli ambienti più suggestivi e meno conosciuti del Forte, compresi i sotterranei, il pozzo, le antiche galere e il museo.

Sono proprio le storie legate a questi spazi a rappresentare uno degli elementi centrali della serata. Per secoli il Forte di Exilles è stato infatti un luogo militare e di detenzione, attraversato da soldati e prigionieri e segnato da vicende umane che, secondo gli organizzatori, contribuiscono ancora oggi ad alimentare il fascino e il mistero delle sue mura.

Dopo la visita inizierà la parte più particolare della serata: una sessione di ricerca paranormale dal vivo nelle vecchie galere.

Metavisione, metafonia e transcomunicazione strumentale

Il team di PPI utilizzerà le proprie apparecchiature per realizzare una serie di esperimenti di transcomunicazione strumentale, metafonia e metavisione.

L’obiettivo dichiarato dai ricercatori sarà quello di verificare l’eventuale presenza di anomalie o segnali che, secondo le loro metodologie di ricerca, potrebbero essere interpretati come fenomeni paranormali.

Al termine della sessione, i partecipanti saranno accompagnati nell’antica cappella del Forte, dove verranno proiettati e analizzati i materiali raccolti durante la notte.

Si tratta, naturalmente, di interpretazioni proprie della ricerca paranormale: eventuali immagini, registrazioni o anomalie non costituiscono di per sé una prova scientifica dell’esistenza di fenomeni soprannaturali. Saranno però gli elementi raccolti durante la serata a essere sottoposti all’analisi dei ricercatori.

Il precedente del 2023 e la presunta figura della crocerossina

Il Forte di Exilles non è nuovo a questo tipo di esperimenti.

Un’altra indagine organizzata da PPI si era svolta il 23 settembre 2023, con la partecipazione di circa 120 persone. Proprio durante quella serata era emerso quello che gli organizzatori avevano definito uno degli episodi più curiosi avvenuti all’interno della fortezza.

Nel corso di una sessione di metavisione, una sequenza composta da quattro immagini era stata interpretata dai ricercatori come la possibile rappresentazione del busto di una crocerossina.

A rendere ancora più suggestivo l’episodio era stata una registrazione di tipo metafonico nella quale, secondo quanto riferito dal team, sarebbe stato percepito ripetutamente il nome «Francesca».

Gli elementi raccolti erano stati successivamente messi in relazione con alcune testimonianze relative alla presunta presenza di una donna vestita di bianco negli ambienti che in passato erano stati utilizzati come ospedale militare.

Il caso era stato raccontato anche da Quotidiano Piemontese nel 2023.

Durante la Paranormal Night del 26 settembre gli organizzatori intendono tornare proprio su quella vicenda, ricostruendo quanto accaduto durante l’indagine e cercando di approfondire il possibile significato del nome «Francesca» e il suo eventuale collegamento con la figura individuata nelle immagini.

Una notte per esplorare il Forte quando tutto tace

La Paranormal Night è pensata per un numero limitato di partecipanti e propone un’esperienza diversa dalla normale visita al Forte di Exilles.

L’idea è quella di attraversare la fortezza nelle ore notturne, esplorarne gli ambienti più appartati e assistere direttamente agli esperimenti condotti dai ricercatori del PPI.

Non sarà quindi una rappresentazione teatrale, ma un’esperienza costruita attorno alla visita storica, all’esplorazione e alle tecniche di ricerca paranormale utilizzate dagli organizzatori.

Un’occasione particolare per scoprire uno dei luoghi simbolo della Valle di Susa sotto una prospettiva decisamente insolita.

Paranormal Night al Forte di Exilles: informazioni

Data: sabato 26 settembre 2026

Ingresso: dalle 20.30

Costo: 12 euro a persona

Posti: numero chiuso e disponibilità limitata

I biglietti sono acquistabili esclusivamente online. Non sono previste prenotazioni tramite telefono, e-mail, WhatsApp, Messenger o altri canali. Le vendite termineranno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

La partecipazione è sconsigliata ai bambini sotto i 12 anni. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile.

Gli organizzatori raccomandano inoltre l’esperienza alle persone che non hanno particolari problemi a stare in ambienti bui, sotterranei e raccolti, sconsigliandola invece a chi è particolarmente impressionabile o suggestionabile.

Per la serata vengono consigliati abbigliamento caldo e scarpe comode. Durante gli esperimenti potrà essere richiesto di spegnere o mettere completamente in silenzio i telefoni cellulari, così da evitare interferenze con le apparecchiature e mantenere il massimo silenzio possibile.

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