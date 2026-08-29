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Allarme per i furti di account WhatsApp: attenzione agli attacchi “zero-click”. I consigli della Polizia di Stato

In caso di dubbi o segnalazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito del Commissariato di Ps online

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47 secondi fa

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PIEMONTE – Una nuova ondata di compromissioni degli account WhatsApp sta interessando in particolare i dispositivi Apple. A segnalarlo è la Polizia di Stato, che invita gli utenti a prestare attenzione alle vulnerabilità legate a versioni non aggiornate di iOS e dell’applicazione di messaggistica.

Per approfondire:

In alcuni casi si tratta di attacchi cosiddetti “zero-click”, che possono consentire ai criminali di ottenere l’accesso all’account senza che la vittima debba compiere alcuna azione.

Una volta preso il controllo di WhatsApp, i truffatori possono fingersi familiari o amici della vittima e inviare messaggi per chiedere denaro, sostenendo di trovarsi in una situazione di emergenza. Una tecnica che può rendere particolarmente credibili le richieste, sfruttando i contatti e le conversazioni già presenti nell’account.

I consigli della Polizia di Stato

Per ridurre il rischio di compromissione dei dispositivi e degli account, la Polizia di Stato consiglia di:

  • non effettuare pagamenti prima di aver verificato l’identità di chi formula la richiesta, contattando direttamente la persona attraverso un altro numero o dispositivo oppure, quando possibile, di persona;
  • mantenere sempre aggiornati sia il sistema operativo del dispositivo, sia l’applicazione WhatsApp;
  • controllare periodicamente la sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp, attraverso la quale è possibile verificare le sessioni associate al proprio account e disconnettere immediatamente eventuali dispositivi non riconosciuti;
  • attivare la verifica in due passaggi, limitare il download automatico di contenuti e allegati, nonché proteggere il dispositivo mediante codice, Touch ID o Face ID.

Se l’account WhatsApp è già stato compromesso, è importante informare tempestivamente i propri contatti, invitandoli a non rispondere a eventuali richieste di denaro, e avviare la procedura di recupero dell’account.

Aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi Apple

Apple ha rilasciato specifici aggiornamenti di sicurezza per risolvere le vulnerabilità segnalate. La raccomandazione è quindi di mantenere aggiornati sia i dispositivi sia le applicazioni, installando sempre le versioni più recenti.

Per una maggiore protezione dell’account Apple viene inoltre consigliato di utilizzare l’autenticazione a due fattori.

In caso di dubbi o segnalazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito del Commissariato di Ps online.

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