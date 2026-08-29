Avviso orale del Questore per un influencer di Torino: “I suoi video possono favorire emulazione”

TORINO – Un noto influencer straniero residente a Torino è stato destinatario di un avviso orale emesso dal Questore Massimo Gambino. Il provvedimento arriva dopo le recenti polemiche legate ai contenuti pubblicati sui social e, in particolare, a un video girato nella metropolitana di Torino, poi rimosso, nel quale il giovane si vantava di non pagare il biglietto.

Nel filmato l’influencer scavalcava i tornelli senza titolo di viaggio e invitava i propri follower a fare altrettanto. Il video aveva raccolto migliaia di visualizzazioni, elemento che, secondo la Questura, evidenzia la capacità del giovane di influenzare soprattutto un pubblico molto giovane.

Nel provvedimento vengono inoltre richiamati altri contenuti pubblicati sui suoi canali social, tra cui video nei quali ostenta denaro contante e oggetti apparentemente riconducibili ad armi, oltre a comportamenti in violazione delle norme, come la circolazione in monopattino non conforme al Codice della strada. Secondo la valutazione della Questura, questo tipo di contenuti rischierebbe di presentare comportamenti illegali come normali o addirittura da imitare.

A pesare sulla decisione ci sarebbero anche alcuni precedenti: il giovane è stato in passato indagato per reati contro la persona e il patrimonio. La Questura segnala inoltre i suoi rapporti con un altro influencer straniero, arrestato dopo aver aggredito un docente torinese.

L’avviso orale è una misura con cui il Questore richiama formalmente una persona a rispettare la legge e la invita a interrompere comportamenti ritenuti pericolosi. Nel caso dell’influencer, il provvedimento gli è stato notificato dalla Polizia di frontiera di Fiumicino al rientro dall’estero.

La Questura sta infine valutando anche la sua posizione rispetto alle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese