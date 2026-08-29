Dimesso dall’ospedale il 19enne di San Mauro Torinese aggredito ad Andora: dovrà fare visite periodiche

ANDORA – È stato dimesso dall’ospedale Matteo, il 19enne di San Mauro Torinese aggredito ad Andora, nel Savonese, nella notte di venerdì 21 agosto. Il giovane era stato ricoverato a Pietra Ligure, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le fratture al cranio riportate durante l’aggressione.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato picchiato da un gruppo di minorenni stranieri, che avrebbero utilizzato anche un cartello stradale. Nonostante la violenza dell’aggressione, Matteo non ha riportato danni gravi e dovrà ora sottoporsi a controlli medici periodici.

Il 19enne è già tornato nel campeggio dove stava trascorrendo le vacanze con alcuni amici. Proprio alcuni di loro erano presenti quella sera, quando una ragazza sarebbe stata importunata dal gruppo di minorenni. Matteo sarebbe intervenuto chiedendo loro di allontanarsi, ma per tutta risposta sarebbe stato aggredito.

Per l’aggressione sono attualmente otto i minorenni sottoposti a fermo.

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