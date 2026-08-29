Due colpi di Taekwondo all’addome al collega: confermato il licenziamento alla Ferrero di Alba

ALBA -Due colpi all’addome al collega dopo avergli annunciato: «Dai ti faccio vedere una mossa di Taekwondo». È quanto accaduto alla fine di aprile 2025 nello stabilimento Ferrero di Alba, dove un operaio impegnato sulla linea di confezionamento Kinder è stato poi licenziato dall’azienda.

Il lavoratore aveva presentato ricorso contro il provvedimento, ma il Tribunale di Asti, con una sentenza di primo grado, ha dato ragione alla Ferrero, ritenendo il licenziamento proporzionato alla gravità dei fatti. L’operaio dovrà inoltre sostenere 8 mila euro di spese legali.

Il gesto durante il turno di lavoro

Secondo quanto ricostruito, poco prima della fine della giornata lavorativa l’operaio aveva deciso di mostrare a un collega una tecnica di Taekwondo, disciplina che pratica. Dopo averlo avvertito con la frase «Dai ti faccio vedere una mossa di Taekwondo», lo avrebbe colpito due volte all’addome.

A distanza di alcune settimane l’azienda aveva avviato un procedimento disciplinare, concluso nel giugno 2025 con il licenziamento.

Il verdetto del Tribunale

Per la Ferrero si trattava di un comportamento particolarmente grave, tale da compromettere il rapporto di fiducia con il dipendente e incompatibile con il rispetto dovuto ai colleghi sul luogo di lavoro.

Il giudice del lavoro Ivana Lo Bello ha condiviso la posizione dell’azienda, escludendo un abuso del potere disciplinare. Secondo la sentenza, le modalità del gesto erano tali da compromettere la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente e da incidere sulla sicurezza e sulla serenità dell’ambiente lavorativo.

La difesa aveva sottolineato l’assenza di precedenti disciplinari analoghi, ma il tribunale ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente a ridurre la gravità della condotta.

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