Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 29 agosto 2026: i numeri vincenti
I risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto, i simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, sabato 29 agosto 2026, va in scena un nuovo concorso del SuperEnalotto e del Lotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
I numeri del Lotto di oggi, sabato 29 agosto 2026
Bari: 65 – 47 – 4 – 89 – 30
Cagliari: 72 – 57 – 10 – 2 – 43
Firenze: 32 – 5 – 71 – 73 – 41
Genova: 33 – 86 – 65 – 40 – 14
Milano: 9 – 52 – 43 – 1 – 45
Napoli: 76 – 53 – 69 – 64 – 50
Palermo: 39 – 8 – 61 – 57 – 18
Roma: 25 – 40 – 52 – 75 – 57
Torino: 86 – 71 – 17 – 70 – 79
Venezia: 16 – 50 – 79 – 27 – 48
Nazionale: 88 – 68 – 50 – 43 – 6
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 29 agosto 2026
4 – 5 – 8 – 9 – 16 – 25 – 32 – 33 – 39 – 40 – 47 – 50 – 52 – 53 – 57 – 65 – 71 – 72 – 76 – 86
Numero oro: 65
Doppio oro: 65 – 47
Extra: 1 – 2 – 10 – 17 – 27 – 30 – 43 – 61 – 64 – 69 – 70 – 73 – 75 – 79 – 89
I numeri del SuperEnalotto di oggi, 29 agosto 2026
La combinazione vincente è: 77 – 17 – 74 – 45 – 59 – 12
Il numero Jolly è: 62
Il numero Superstar è: 62
Jackpot del Superenalotto del 29-08-2026: 216.800.000 euro
I simboli estratti al Simbolotto:
4 – MAIALE
30 – CACIO
7 – VASO
12 – SOLDATO
38 – PIGNA
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