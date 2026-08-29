Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 29 agosto 2026: i numeri vincenti

Caccia al Jackpot milionario in Italia. Oggi, sabato 29 agosto 2026, va in scena un nuovo concorso del SuperEnalotto e del Lotto. Stasera le urne sono pronte a decretare i numeri vincenti su tutte le ruote, da Bari alla Nazionale.

C’è grande attesa tra gli appassionati per scoprire se la fortuna premierà i numeri più giocati o se si faranno vivi i grandi ritardatari. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente, che stasera mette in palio un montepremi da brividi: ben 216.800.000 euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

I numeri del Lotto di oggi, sabato 29 agosto 2026

Bari: 65 – 47 – 4 – 89 – 30

Cagliari: 72 – 57 – 10 – 2 – 43

Firenze: 32 – 5 – 71 – 73 – 41

Genova: 33 – 86 – 65 – 40 – 14

Milano: 9 – 52 – 43 – 1 – 45

Napoli: 76 – 53 – 69 – 64 – 50

Palermo: 39 – 8 – 61 – 57 – 18

Roma: 25 – 40 – 52 – 75 – 57

Torino: 86 – 71 – 17 – 70 – 79

Venezia: 16 – 50 – 79 – 27 – 48

Nazionale: 88 – 68 – 50 – 43 – 6

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 29 agosto 2026

4 – 5 – 8 – 9 – 16 – 25 – 32 – 33 – 39 – 40 – 47 – 50 – 52 – 53 – 57 – 65 – 71 – 72 – 76 – 86

Numero oro: 65

Doppio oro: 65 – 47

Extra: 1 – 2 – 10 – 17 – 27 – 30 – 43 – 61 – 64 – 69 – 70 – 73 – 75 – 79 – 89

I numeri del SuperEnalotto di oggi, 29 agosto 2026

La combinazione vincente è: 77 – 17 – 74 – 45 – 59 – 12

Il numero Jolly è: 62

Il numero Superstar è: 62

Jackpot del Superenalotto del 29-08-2026: 216.800.000 euro

I simboli estratti al Simbolotto:

4 – MAIALE

30 – CACIO

7 – VASO

12 – SOLDATO

38 – PIGNA

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