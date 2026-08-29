Fiera del Peperone, al via la 77ª edizione: Carmagnola punta a diventare internazionale

CARMAGNOLA – Si è aperta ufficialmente ieri sera la 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, uno degli appuntamenti enogastronomici più longevi e attesi d’Italia. La manifestazione, presentata da Nicola Prudente, in arte Tinto, proseguirà fino a domenica 6 settembre nel centro storico della città, con dieci giorni dedicati a gastronomia, agricoltura, cultura e spettacolo.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose autorità, tra cui il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Al centro degli interventi il valore della produzione agricola locale, la tutela del Made in Italy, la collaborazione tra territori e istituzioni e le prospettive di crescita della manifestazione.

Centinaio: «Comprare italiano è fondamentale»

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha sottolineato il legame tra il peperone e l’identità del territorio: «La parola chiave di questa manifestazione è orgoglio: l’orgoglio di un prodotto che rappresenta una comunità e della forte identità che unisce un territorio alle sue eccellenze. Il peperone è l’ambasciatore di questa terra e sono felice di essere qui oggi. Fare la spesa è un atto politico: significa dimostrare amore per il proprio territorio e per il proprio Paese. Bisogna guardare le etichette e dedicare il giusto tempo per capire cosa stiamo acquistando. Comprare italiano è fondamentale e non è così difficile trovare il prodotto nazionale al giusto prezzo: se smettiamo di farlo non diamo più una mano ai nostri agricoltori, le terre vengono abbandonate e poi non possiamo lamentarci se le nostre aree diventano hub logistici o impianti di finto agro-fotovoltaico. Sostenere i nostri agricoltori significa aiutare il nostro Paese, il nostro paesaggio, il nostro ambiente e, soprattutto, i nostri figli.»

Cirio: «Ci sono tutte le condizioni affinché l’evento diventi internazionale»

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha guardato invece alle prospettive future della Fiera: «Dobbiamo ringraziare chi, 77 anni fa, ha avuto l’intuizione di festeggiare un prodotto speciale come il peperone di Carmagnola. Serve rispetto per chi ha creato queste condizioni e per i veri protagonisti, che sono i nostri agricoltori e i nostri contadini. È fondamentale che questo prodotto continui a distinguersi per qualità ed eccellenza: non basta fare cose buone, bisogna sempre più legarle a un territorio. Il successo di questa manifestazione sta proprio qui: il peperone è così buono perché nasce in questa terra. Come Regione continueremo a sostenere la Fiera e, alla luce dei numeri e della costante crescita, ci sono tutte le condizioni affinché l’evento diventi internazionale. È l’impegno concreto che ci prendiamo come Regione Piemonte per accompagnare questo ulteriore passaggio. Un grazie sincero a tutte le persone che lavorano all’organizzazione: le nostre sagre sono popolari perché sanno radunare le comunità attorno a valori veri e sani, e questa manifestazione ne è l’esempio più concreto.»

Gaveglio: «La forza della Fiera nasce anche dalla capacità di fare squadra»

Il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio ha evidenziato il ruolo della collaborazione tra amministrazioni e territori: «Il successo della Fiera Nazionale del Peperone e la crescente valorizzazione del Peperone di Carmagnola non sono risultati che appartengono soltanto alla nostra città, ma sono il frutto di un territorio che ha saputo comprendere quanto sia importante lavorare insieme. Quando si superano i confini dei singoli Comuni, si mettono in rete competenze, energie e opportunità e si costruiscono progetti condivisi, i risultati diventano più importanti per tutti. La presenza all’inaugurazione di così tanti Sindaci e amministratori del territorio è per noi motivo di grande soddisfazione e testimonia concretamente questo spirito di collaborazione. A tutti loro va il mio ringraziamento, perché la forza della Fiera e del nostro prodotto simbolo nasce anche dalla capacità di fare squadra e di promuovere insieme un territorio che ha molto da offrire».

Pelliciardi: «Un punto di svolta nel percorso di crescita»

Stefano Pelliciardi, CEO di SGP Grandi Eventi, organizzatore della manifestazione, guarda alla nuova edizione come a un passaggio importante: «Questa 77ª edizione rappresenta un punto di svolta fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.- spiega Stefano Pelliciardi, CEO SGP Grandi Eventi, organizzatore – Il nostro obiettivo come SGP Grandi Eventi è da sempre quello di coniugare la grande tradizione agricola e gastronomica di Carmagnola con format d’intrattenimento moderni, trasversali e capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato da tutta Italia. Con un palinsesto ricco di eventi, show – cooking e ospiti di rilievo offriamo una vera e propria esperienza a 360 gradi e cerchiamo, anno dopo anno, di creare eventi innovativi dove al primo posto ci sia sempre il peperone di carmagnola. Ringrazio l’Amministrazione comunale e tutte le istituzioni per la costante fiducia: i numeri e l’entusiasmo di questa serata inaugurale confermano che la Fiera ha ormai tutte le carte in regola per proiettarsi verso quella dimensione internazionale evocata anche dalle istituzioni presenti.»

Dieci giorni tra sapori, spettacoli e cultura

Promossa dal Comune di Carmagnola e organizzata da SGP Grandi Eventi, la Fiera si svolge dal 28 agosto al 6 settembre e trasforma il centro storico cittadino in una vetrina dell’eccellenza agroalimentare piemontese e italiana.

Per dieci giorni sono in programma appuntamenti gastronomici, spettacoli, incontri culturali e iniziative dedicate al territorio. La manifestazione sarà aperta con orario continuato: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 24.

A completare il programma torna anche il Foro Festival, la rassegna di spettacoli serali ospitata al Foro Boario di piazza Italia. Dal 2018 l’iniziativa porta sul palco di Carmagnola artisti e protagonisti della scena nazionale. L’edizione 2026 propone una programmazione che spazia tra musica, narrazione e intrattenimento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese