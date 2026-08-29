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Il Toro cade ancora: il Sassuolo vince 2-1, decide Berardi

Il Torino non riesce a trovare la reazione necessaria e incassa così il secondo ko nelle prime due giornate

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REGGIO EMILIA – Seconda sconfitta consecutiva per il Torino in campionato. I granata escono battuti 2-1 dal Mapei Stadium contro il Sassuolo nella seconda giornata di Serie A, al termine di una partita decisa dal ritorno in campo di Domenico Berardi.

Per approfondire:

Volpato apre, Comuzzo pareggia

Il Sassuolo parte meglio e sfiora subito il vantaggio, colpendo una traversa dopo appena due minuti. Al 32′ arriva l’1-0: Laurientè recupera palla e serve Adzic, che con un colpo di tacco libera Volpato. Il centrocampista neroverde trova l’angolo con un mancino imparabile.

Il Torino reagisce e trova il pareggio proprio allo scadere del primo tempo. Al 45′ + 2′ Cacciamani crossa dalla sinistra e Comuzzo, inseritosi con i tempi giusti, batte Muric di testa. Si va all’intervallo sull’1-1.

Berardi entra e decide la partita

La svolta arriva nella ripresa. Berardi, inizialmente in panchina, entra al 72′ e dopo appena sei minuti firma il gol della vittoria. Al 78′ Laurientè batte una punizione laterale, Leysen prolunga di testa e Berardi, con una potente conclusione, supera Mascardi e riporta avanti il Sassuolo.

Il Torino non riesce a trovare la reazione necessaria e incassa così il secondo ko nelle prime due giornate. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan, i granata restano ancora senza punti. Il Sassuolo, invece, festeggia la prima vittoria stagionale in campionato e lo fa grazie al ritorno decisivo del proprio capitano.

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