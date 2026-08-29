Il Toro cade ancora: il Sassuolo vince 2-1, decide Berardi

REGGIO EMILIA – Seconda sconfitta consecutiva per il Torino in campionato. I granata escono battuti 2-1 dal Mapei Stadium contro il Sassuolo nella seconda giornata di Serie A, al termine di una partita decisa dal ritorno in campo di Domenico Berardi.

Volpato apre, Comuzzo pareggia

Il Sassuolo parte meglio e sfiora subito il vantaggio, colpendo una traversa dopo appena due minuti. Al 32′ arriva l’1-0: Laurientè recupera palla e serve Adzic, che con un colpo di tacco libera Volpato. Il centrocampista neroverde trova l’angolo con un mancino imparabile.

Il Torino reagisce e trova il pareggio proprio allo scadere del primo tempo. Al 45′ + 2′ Cacciamani crossa dalla sinistra e Comuzzo, inseritosi con i tempi giusti, batte Muric di testa. Si va all’intervallo sull’1-1.

Berardi entra e decide la partita

La svolta arriva nella ripresa. Berardi, inizialmente in panchina, entra al 72′ e dopo appena sei minuti firma il gol della vittoria. Al 78′ Laurientè batte una punizione laterale, Leysen prolunga di testa e Berardi, con una potente conclusione, supera Mascardi e riporta avanti il Sassuolo.

Il Torino non riesce a trovare la reazione necessaria e incassa così il secondo ko nelle prime due giornate. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan, i granata restano ancora senza punti. Il Sassuolo, invece, festeggia la prima vittoria stagionale in campionato e lo fa grazie al ritorno decisivo del proprio capitano.

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