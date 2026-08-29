Incendio boschivo a Garessio, vigili del fuoco al lavoro per spegnimento e bonifica

GARESSIO – Sono proseguite anche questa mattina le operazioni dei Vigili del fuoco per spegnere e bonificare l’incendio boschivo divampato ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in località Ruffini, nel territorio di Garessio. Le fiamme hanno interessato una porzione piuttosto estesa di bosco, anche se al momento non è ancora stata quantificata con precisione la superficie percorsa dal fuoco.

Sul posto sono impegnate da ieri le squadre dei distaccamenti di Garessio e Ormea, affiancate dal Dos arrivato da Cuneo. Questa mattina sono intervenuti anche altri vigili del fuoco provenienti da Asti, mentre dall’alto è entrato in azione l’elicottero regionale, che ha effettuato diversi lanci d’acqua durante le fasi finali dello spegnimento e della bonifica.

Monitoraggio durante la notte

Fin dalla serata di ieri sono inoltre al lavoro le squadre Aib di Garessio e Priero, prima impegnate nel contenimento delle fiamme e poi nelle operazioni di bonifica. Durante la notte l’area è stata costantemente controllata per verificare l’eventuale riaccensione dei focolai.

Con le prime luci dell’alba sono ripresi gli interventi sul terreno e con l’elicottero. La situazione appare ora in fase di risoluzione: restano pochi focolai e, se il vento non dovesse aumentare, l’incendio dovrebbe rimanere sotto controllo.

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