Incendio in cartoleria a Cherasco, distrutti libri e materiale scolastico a pochi giorni dall’inizio delle lezioni

CHERASCO – Sono andati distrutti libri di testo, materiale scolastico e gran parte della merce della cartolibreria “Non più nascosta” di via Cavour, a Cherasco, proprio alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il negozio, gestito da quattro anni da Chiara Ippolito e dalla madre Cecilia Vico, è stato colpito da un incendio scoppiato nella serata di venerdì 28 agosto.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 19,10, probabilmente a causa di un guasto accidentale al quadro elettrico collocato vicino all’ingresso. Il rogo ha danneggiato il bancone e una parte dei locali, mentre l’intervento dei vigili del fuoco ha comportato l’utilizzo di acqua e schiuma che ha compromesso il resto della merce.

“Non è rimasto più nulla di vendibile”, racconta Chiara Ippolito, che al momento dell’incendio si trovava ad Alba e ha raggiunto subito il negozio dopo aver ricevuto la notizia. Il danno è particolarmente pesante per l’attività perché coincide con uno dei periodi più importanti dell’anno: “Eravamo pieni di libri di testo, già ordinati e anche pagati dalle famiglie. È andato tutto perduto”.

L’allarme e i primi soccorsi

A dare l’allarme è stata Jessica, parrucchiera del salone “My Personal Look”, che si trova proprio di fronte alla cartolibreria. Dopo aver visto il fumo, ha avvisato Cecilia Vico, che si era appena spostata nel bar vicino per un aperitivo.

Nel frattempo alcuni commercianti della zona hanno cercato di contenere le fiamme utilizzando gli estintori, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Alba e i volontari di Cherasco, insieme ai carabinieri.

La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi per lo storico edificio che ospita, oltre alla cartolibreria, uffici, studi e abitazioni private. Non si registrano feriti.

“Un danno enorme per il negozio e per le famiglie”

L’attività è assicurata, ma l’impatto sulla cartolibreria e sui suoi clienti è significativo, soprattutto considerando l’imminente ripresa delle lezioni. Ippolito ha ringraziato i commercianti che si sono mobilitati nei primi momenti dell’emergenza e tutti i soccorritori. Tra i primi ad accorrere con gli estintori anche Giovanni Calosso e Luca dell’Osteria “La Rosa Rossa”.

Solidarietà è stata espressa anche dal sindaco Claudio Bogetti: “Per fortuna non ci sono stati feriti, ma è un danno gravissimo per una realtà che è un punto di riferimento per scuole, alunni e famiglie. L’intervento immediato ha evitato il peggio per l’edificio storico. Ora studieremo qualche iniziativa di solidarietà per sostenere la cartolibreria”.

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