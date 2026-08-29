Novara, arrestato per stalking dopo aver seguito l’ex compagna fino in Questura

NOVARA – È arrivato a seguire l’ex compagna fino alla Questura di Novara, dove la donna si era recata per denunciarlo. Per questo un uomo italiano del 1990 è stato arrestato nel pomeriggio di sabato 29 agosto dalla Polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori.

L’allarme è scattato intorno alle 14.15, quando la Centrale operativa ha inviato una Volante all’ingresso della Questura. Gli agenti hanno trovato una donna in lacrime e fortemente agitata, che ha raccontato di essere arrivata negli uffici per denunciare l’ex compagno.

Secondo quanto riferito, la vicenda era iniziata già nella serata del 28 agosto. Mentre si stava dirigendo verso la Questura, la donna avrebbe notato l’ex compagno, che avrebbe iniziato a seguirla, minacciandola e insultandola. L’uomo l’avrebbe quindi seguita fino all’ingresso della Questura, dove è stato fermato dagli agenti.

La sera precedente era già stato denunciato a piede libero per lo stesso reato, dopo un episodio analogo. In quell’occasione, per impedirgli di avvicinarsi, la donna aveva anche utilizzato dello spray al peperoncino.

Alla luce dei nuovi fatti, gli agenti hanno arrestato l’uomo con l’accusa di atti persecutori.

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