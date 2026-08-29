Videoslot con personaggi dei cartoni contraffatti di un’azienda di Torino: sequestrate oltre 4.600 schede

TORINO – La contraffazione arriva anche nelle sale giochi. La Guardia di Finanza di Torino ha smantellato una filiera di aziende coinvolte nella produzione e nella vendita di apparecchi AWP/NewSlot2 collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’indagine è partita dal ritrovamento, in alcune sale slot, di videoslot sulle quali erano installati giochi che utilizzavano senza autorizzazione le immagini di personaggi protetti dal diritto d’autore. Tra questi Speedy Gonzales, Flash e diversi protagonisti della saga di Batman, tra cui Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler.

Le perquisizioni hanno interessato, oltre al Torinese, anche le province di Cesena, Roma, Milano e Ravenna. Le schede di gioco irregolari sono state sequestrate e gli apparecchi sono stati scollegati.

Gli accertamenti hanno poi portato fino a un’azienda della provincia di Torino che avrebbe prodotto i programmi. I finanzieri hanno ricostruito la filiera commerciale e i flussi di vendita, individuando i soggetti coinvolti nella produzione delle schede e degli apparecchi, nello sviluppo dei software e nella realizzazione della grafica.

Ai responsabili vengono contestate ipotesi di contraffazione e violazione della normativa sul diritto d’autore.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate oltre 4.600 schede di gioco, insieme ad archivi grafici e strumenti utilizzati per la produzione, per un valore complessivo stimato in circa 9,5 milioni di euro.

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