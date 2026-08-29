Wizz Air, dal 18 dicembre nuovo volo Torino-Suceava nel nord-est della Romania

TORINO – Nuovo collegamento internazionale da Torino Airport: Wizz Air volerà direttamente a Suceava, nel nord-est della Romania, a partire dal 18 dicembre 2026.

La rotta sarà operativa due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, con biglietti in vendita a partire da 24,99 euro. Il nuovo volo collegherà Torino con la Bucovina e risponde anche alle esigenze della numerosa comunità rumena presente in Piemonte.

Con l’aggiunta di Suceava, il network invernale 2026/2027 di Wizz Air da Torino salirà a 23 destinazioni, di cui 18 internazionali e 5 nazionali. La compagnia si prepara inoltre all’apertura della nuova base sullo scalo piemontese, con due aeromobili operativi dal 14 settembre e dal 25 ottobre.

“Con la nuova rotta diretta per Suceava, Wizz Air apre da Torino una nuova destinazione in Romania, dopo Bucarest e Iasi, e aggiunge un ulteriore tassello a un network sempre più internazionale”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Soddisfazione anche da parte di Torino Airport. Per Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation, il collegamento “risponde a una concreta esigenza di mobilità espressa dal territorio e dalla significativa comunità rumena presente in Piemonte”.

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