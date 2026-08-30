A Bardonecchia eventi dedicati agli avvoltoi nel weekend del 5 e 6 settembre

BARDONECCHIA – Curiosità, osservazioni e iniziative per conoscere da vicino gli avvoltoi e le minacce alla loro conservazione. È il programma dell’evento organizzato domenica 6 settembre dall’associazione Ali delle Alpi al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, in occasione dell’International Vulture Awareness Day 2026, la Giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione su questi grandi rapaci. L’iniziativa è patrocinata dalla Città metropolitana di Torino.

La giornata inizierà alle 9 con un incontro dedicato agli avvistamenti di avvoltoi registrati nel 2026 e alla loro presenza in Valle di Susa. Dalle 11 alle 18 sarà possibile visitare l’esposizione allestita al Palazzo delle Feste, con attività dedicate anche ai bambini tra giochi, disegni e letture. Alle 16 è prevista una caccia al tesoro.

Il programma comprende anche un’escursione guidata, in calendario sabato 5 settembre, nella zona speciale di conservazione Val Fredda, a Bardonecchia. L’uscita sarà accompagnata da Laura Antiquario, guida dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie. La quota è di 25 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni. Il ritrovo è alle 11 a Rochemolles, con rientro previsto alle 16.

Per informazioni è possibile consultare www.silvestristrekking.it o contattare il 347 6000348.

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