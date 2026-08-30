Mister Italia 2026, il torinese Fulvio Mussino conquista la fascia Fitness

PESCARA – Buon risultato per il torinese Fulvio Mussino alle finali nazionali di Mister Italia 2026, andate in scena sabato sera 29 agosto a Pescara. Il 21enne ha chiuso la competizione conquistando la fascia di “Mister Italia Fitness”, tra i trenta finalisti arrivati da tutta Italia.

Studente universitario e appassionato di palestra, Mussino non ha centrato il titolo, assegnato al modenese Lorenzo Scaramelli, ma ha vissuto una settimana di prove, shooting, sfilate e incontri con la giuria, culminata nella finale condotta da Beppe Convertini e Jo Squillo.

Per il giovane torinese l’esperienza potrebbe non fermarsi qui. Tra le opportunità emerse durante il concorso c’è infatti anche la possibile partecipazione a “Il Sogno”, un reality destinato alla televisione nazionale.

Il concorso, da quest’anno organizzato da Andrea Bucciarelli, vincitore dell’edizione precedente, ha assegnato anche altri riconoscimenti: Mister Italia on the Web a Samuele Licciardello, Un bello per il Cinema ad Antonino Capitanini, Il modello d’Italia a Gerardo Malagrinò, L’uomo ideale d’Italia ad Antonio Parisi, Mister Italia Talento ad Agatino Dall’Erba e Il volto più bello d’Italia ad Antonio Candeloro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese