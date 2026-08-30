Monforte d’Alba, concluso il Piemonte Documenteur Film Fest: i migliori mockumentary premiati

MONFORTE D’ALBA – Si è chiusa ieri, 29 agosto, l’edizione 2026 del Piemonte Documenteur Film Fest, il festival dedicato al falso documentario, con una settimana di riprese, invenzioni e ironia nei borghi delle Langhe. Il tema di quest’anno era “Il diavolo veste fake”.

Le troupe hanno avuto sette giorni per realizzare cortometraggi utilizzando come attori anche abitanti e commercianti dei paesi coinvolti: Monforte d’Alba, Murazzano, Roddino, Rodello e Bene Vagienna. Fuori concorso, a Rapolano Terme (Siena), è stato realizzato Il cacciatore di tempeste.

La serata finale si è svolta all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba, con la proiezione dei film e la premiazione dei vincitori.

I premi

Premio della giuria (3.000 euro): Una bottiglia dopo l’altra, realizzato a Murazzano dalla troupe Tartare Ninja.

Premio distribuzione: Fa caldo, di Monforte d’Alba, della troupe Los Birbantellos.

Premio della stampa del territorio (500 euro): Hey, Rosa!, girato a Bene Vagienna dalla troupe ObiettivoFilm.

Premio del pubblico: Fa caldo, di Los Birbantellos.

Premio biopic (300 euro): Eredità Istantanea, di Rodello, della troupe Exquisite Corp.

Premio OTR per la miglior musica originale: Fa caldo.

Miglior interprete: la protagonista di Hey, Rosa! e l’attore che interpreta il geometra in Fa caldo.

Premio ShorTO Film Market: Il castello che non c’è, realizzato a Roddino dalla troupe I Gringos.

Selezione per il Bref International Short Film Festival: Una bottiglia dopo l’altra.

Nato nel 2009, il festival utilizza il linguaggio del mockumentary per raccontare in modo ironico e originale i borghi, le loro comunità e il territorio, creando ogni anno nuove occasioni di incontro e collaborazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese