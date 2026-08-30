Morto il sindacalista Alex Ammendolia, il cordoglio di Cub Sanità

TORINO – La CUB Sanità Italiana piange la scomparsa di Alex Ammendolia. La Segreteria nazionale e il Direttivo nazionale del sindacato hanno espresso il loro cordoglio per la morte improvvisa e prematura del compagno, ricordandone l’impegno sindacale e sociale.

Da quanto si apprende il 40enne è stato punto oggi da un’ape durante una passeggiata in montagna ed è morto per shock anafilattico.

Ammendolia viene descritto dalla CUB come una persona particolarmente attenta ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre che per la sua generosità e sensibilità. Nel suo percorso aveva portato avanti i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della giustizia sociale, partecipando alle iniziative per la tutela del lavoro e della dignità delle persone.

Il sindacato si è stretto attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni che lo hanno conosciuto e condiviso con lui le battaglie sindacali.

“Il ricordo di Alex, del suo impegno e dei valori che ha testimoniato con il proprio esempio continuerà ad accompagnarci nelle lotte e nelle iniziative che ogni giorno portiamo avanti”, sottolinea la CUB, che conclude il messaggio con un semplice: “Ciao Alex”.

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