Paura al ristorante a Chieri: 65enne rischia di soffocare, salvato dai sanitari del 118

CHIERI – Attimi di paura ieri sera in un ristorante di via Vittorio Emanuele II a Chieri, dove un uomo di 65 anni ha rischiato di soffocare a causa di un boccone andato di traverso.

I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati i camerieri, poi una coppia – un medico e un’infermiera – si è alzata e ha prestato il primo soccorso.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che sono riusciti a liberare le vie respiratorie dell’uomo.

Dopo le prime cure, il 65enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino.

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