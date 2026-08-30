Rissa in carcere a Torino, quattro detenuti feriti: uno ricoverato

TORINO – Quattro detenuti sono rimasti feriti durante una rissa scoppiata venerdì pomeriggio nel padiglione B del carcere di Torino. Uno di loro è stato trasportato in ospedale, dove è ancora ricoverato e potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Secondo la ricostruzione dell’Osapp, la rissa sarebbe nata durante l’uscita per i passeggi, dopo un diverbio tra un gruppo di detenuti marocchini e alcuni albanesi. La situazione sarebbe degenerata con l’apertura dei cancelli: alcuni detenuti avrebbero spinto il personale di polizia penitenziaria per raggiungere i cortili, dove sarebbero state aggredite diverse persone.

La situazione sarebbe poi degenerata nuovamente nella decima sezione del padiglione B. Il gruppo avrebbe raggiunto la sezione spingendo ancora una volta il personale penitenziario durante l’apertura di un cancello. Due detenuti sarebbero stati aggrediti e, per uno di loro, le ferite riportate hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

L’Osapp denuncia anche la gravità delle condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto. “La violenza che si è scatenata e l’arroganza dimostrata in questa circostanza avrebbero potuto avere conseguenze ancora più drammatiche: poteva scapparci il morto”, afferma il segretario generale Leo Beneduci.

“A Torino la situazione è fuori controllo e l’istituto rischia di trasformarsi in una vera bolgia, nella quale i detenuti spadroneggiano a tutto campo”, aggiunge Beneduci, sottolineando i rischi sia per i detenuti sia per gli agenti della polizia penitenziaria.

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