CronacaTorino
Sono Luca Bramard, 21 anni, e Ivan Perron, 18 anni, le vittime dello scontro tra tre moto a Giaglione
Il terzo motociclista è stato invece trasportato all’ospedale di Susa con ferite non gravi
GIAGLIONE – Luca Bramard, classe 2005, residente a Mazzè, e Ivan Perron, 18 anni, di Bussoleno. Sono loro le due vittime dello scontro stradale avvenuto oggi, domenica 30 agosto, a Giaglione, in Valle di Susa. I due ragazzi viaggiavano su moto diverse e sono morti sul posto.
Lo scontro è avvenuto al chilometro 60 della strada statale 25 e ha coinvolto tre motociclette. Secondo una prima ricostruzione, Bramard avrebbe perso il controllo della sua Honda CBR mentre procedeva in direzione opposta rispetto a Perron e a un altro giovane, un ragazzo classe 2005 di Novalesa. La moto avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo prima quella di Perron e poi la terza motocicletta.
Per i due giovani non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 di Azienda Zero hanno tentato di rianimarli, ma entrambi sono morti sul luogo dello scontro. Il terzo motociclista è stato invece trasportato all’ospedale di Susa con ferite non gravi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Susa, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torino e le tre moto sono state sequestrate.
A Giaglione sono arrivati anche diversi amici delle vittime. Davanti alla tragedia, molti di loro non sono riusciti a trattenere le lacrime: un dolore improvviso che ha trasformato il luogo dello scontro in una scena di profonda disperazione.
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