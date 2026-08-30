Sorpresi a rovistare in un’auto, avevano flessibile e arnesi da scasso: 2 arresti a Torino

TORINO – Sono stati sorpresi mentre rovistavano all’interno di un’auto parcheggiata e sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. È successo nella notte in via Verres, nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, dove sono finiti in manette una donna di 35 anni e un uomo di 27, accusati di tentato furto aggravato in concorso.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di due persone che si aggiravano tra le auto in sosta e che si erano introdotte in un veicolo. Quando sono arrivati, gli agenti del commissariato Madonna di Campagna e delle Volanti hanno trovato i due ancora all’interno della macchina.

La donna era seduta sul sedile del passeggero e stava prendendo alcuni documenti dal vano portaoggetti, mentre l’uomo rovistava nella parte posteriore dell’abitacolo. Entrambi non hanno saputo spiegare perché si trovassero nell’auto, che non era di loro proprietà.

Durante i controlli, nelle vicinanze è stata recuperata una borsa con un flessibile. Nella tasca del giubbotto dell’uomo, invece, è stata trovata la chiave di un’altra automobile, individuata poco dopo nelle vie vicine. All’interno del secondo veicolo i poliziotti hanno trovato diversi strumenti per lo scasso, poi sequestrati.

I due sono stati arrestati e, su disposizione della Procura, accompagnati nelle camere di sicurezza del commissariato San Paolo, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

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