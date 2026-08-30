Torino e San Paolo, firmato il Patto di Amicizia e Collaborazione: durerà cinque anni

SAN PAOLO – Torino e San Paolo rafforzano i loro rapporti con un nuovo accordo di collaborazione. Il Patto di Amicizia e Collaborazione è stato firmato oggi dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dal primo cittadino di San Paolo Ricardo Nunes, alla presenza dell’assessora alle Relazioni Internazionali della metropoli brasiliana Angela Gandra.

L’intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile, punta a consolidare i legami storici, culturali, sociali ed economici tra le due città e a favorire nuovi scambi tra amministrazioni, università, centri di ricerca e imprese.

“La firma di questo patto – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – è davvero una importante occasione per rafforzare i rapporti di scambio e di collaborazione tra i nostri territori su obiettivi comuni, partendo dalle tante relazioni che già oggi legano San Paolo a Torino e al Piemonte. San Paolo rappresenta uno dei principali poli universitari, scientifici, tecnologici ed economici dell’America Latina e offre grandi opportunità di collaborazione nel campo dell’alta formazione, della ricerca, dell’innovazione e dell’impresa”.

Lo Russo ha ricordato anche la forte presenza italiana e piemontese in Brasile e il legame creato negli ultimi trent’anni dal Sermig con l’Arsenale della Speranza di San Paolo, nato nel 1996 sul modello dell’Arsenale della Pace di Torino.

“A unire i nostri territori c’è poi una dimensione di solidarietà che per Torino ha un valore particolare – ha aggiunto il sindaco -. Il Patto che firmiamo oggi valorizza questa storia e ci permette di trasformarla in nuove opportunità di cooperazione, crescita e sviluppo condiviso”.

Tra i principali settori previsti dall’accordo ci sono innovazione e impresa, con particolare attenzione all’occupazione giovanile, università e ricerca, sostenibilità ambientale e sviluppo urbano, cultura, turismo e sport, oltre a inclusione sociale e sanità.

L’intesa prevede inoltre lo scambio di buone pratiche e competenze tra le due amministrazioni, con progetti comuni su mobilità sostenibile, gestione delle risorse e dei rifiuti, energie rinnovabili, politiche alimentari e innovazione della pubblica amministrazione.

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