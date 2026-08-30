Torino, fermato con un passaporto falso: arrestato 33enne

TORINO – È stato fermato a Torino mentre guidava un’auto con targa francese e durante il controllo ha mostrato ai poliziotti documenti rumeni che si sono rivelati falsi. Un uomo di 33 anni, di origine moldava, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di possesso di documenti contraffatti validi per l’espatrio.

Il controllo in corso Unione Sovietica

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli rafforzati in città. Una Volante ha notato in corso Unione Sovietica l’auto, con il solo conducente a bordo, e ha deciso di fermarla.

L’uomo ha consegnato patente e carta d’identità rumene, ma i poliziotti hanno subito avuto dubbi sulla loro autenticità. Nell’abitacolo è stato inoltre trovato un passaporto rumeno con gli stessi dati del conducente.

I documenti erano contraffatti

Gli agenti hanno quindi coinvolto gli specialisti della Polizia nel contrasto al falso documentale, che hanno confermato che i documenti erano contraffatti.

Il foto-segnalamento della Scientifica e un passaporto moldavo autentico, fatto arrivare da una connazionale, hanno permesso di accertare la reale identità e nazionalità dell’uomo.

Considerata la presenza di più documenti falsi e, in particolare, di un passaporto contraffatto valido per l’espatrio, il 33enne è stato arrestato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese