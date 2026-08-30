Tragedia a Giaglione, due giovani morti nello scontro tra tre moto

GIAGLIONE – Due giovani di 18 e 21 anni sono morti oggi pomeriggio a Giaglione, in Valle di Susa, in seguito a un grave scontro stradale sulla statale 25. Un terzo ragazzo, 21 anni, è rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Susa: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.30 e ha coinvolto tre moto, sulle quali viaggiavano i tre ragazzi. Per i due giovani non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato alla tragedia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese