Younes può tornare in Italia: via libera al trasferimento al Regina Margherita di Torino già da martedì

TORINO – Buone notizie per Younes, il bambino di 6 anni e mezzo di Brandizzo ricoverato da quasi un mese in gravi condizioni a Sharm el Sheikh dopo una caduta in piscina. I medici egiziani e quelli italiani hanno confermato che il piccolo può affrontare il trasferimento in aereo.

L’annuncio arriva dalla Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso l’Ambasciata italiana al Cairo e il console onorario a Sharm. Younes potrà così essere trasferito all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, che si è reso disponibile ad accoglierlo.

“La nostra felicità è immensa – spiega lo zio del piccolo, Mounssif Rafia – Siamo in attesa delle ulteriori riunioni ma è possibile che il volo possa essere già martedì o subito dopo. Per noi l’importante è che Younes possa partire ed essere curato a Torino. Poi dovremo preoccuparci delle sue condizioni perché in Egitto ci hanno detto che il danno cerebrale è importante e potrebbe non ritornare com’era prima”.

Il bambino, di origini marocchine e cittadino italiano, era rimasto gravemente ferito il 3 agosto dopo aver battuto violentemente la testa a bordo della piscina dell’albergo. Da allora è ricoverato in una clinica privata egiziana, in coma farmacologico a causa di una grave lesione cranica e di un edema cerebrale.

La Farnesina ha inoltre fatto sapere che l’Ambasciata italiana al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche sostenute dalla famiglia. I costi delle cure e del trasferimento hanno infatti mobilitato numerose persone, anche perché i genitori non avevano stipulato un’assicurazione sanitaria prima della partenza. La raccolta fondi “Un contributo per Younes” ha superato gli 87 mila euro.

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