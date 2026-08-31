La rovesciata di Ronaldo contro la Juve in Champions diventa un Anime, come fosse Holly e Benji

TORINO – Uno dei gol più belli della storia della Champions League è diventato un Anime, un cartone animato giapponese, come fosse una scena di Holly e Benji. Si tratta del gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo nei quarti di finale di Champions 2018.

I tifosi della Juventus lo ricorderanno bene, perchè quel capolavoro di tecnica e potenza venne realizzato proprio allo Juventus Stadium, in una partita che il Real Madrid dominò vincendo 0-3.

Il gol che portò Ronaldo a Torino

Uno dei tre gol con cui le merengues vinsero quel match fu un capolavoro. Ronaldo volò in cielo spalle alla porta e con una rovesciata perfetta segno un gol splendido, reso ancora più incredibile dal fatto che in porta c’era Buffon e a difendere gente come Chiellini e Barzagli, la cui faccia dopo il gesto di Ronaldo dice tutto di quel gesto.

Il gol fu talmente bello che i tifosi bianconeri, pur bruciati dalla sconfitta, omaggiarono Ronaldo con un lungo applauso. Il portoghese ringraziò e si innamorò della maglia bianconera. Anni dopo rivelerà che furono proprio quel gol e quell’applauso a fargli decidere di lasciare il Real e trasferirsi alla Juve.

Dalla realtà all’Anime

Ora quel gol iconico è diventato un’Anime, una scena di un cartone animato giapponese, sulla linea di Holly e Benji, per capirci.

L’intera azione è stata riprodotta con precisione, nei dettagli, aggiungendo però quel pathos e quelle espressioni dei protagonisti che sono così tipiche del genere.

Il video è stato realizzato con Flashloop.ai dalla pagina IA Made in Italy e ve lo proponiamo qui di seguito.

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Come finì quella sfida tra Juve e Real?

La storia di quella partita, siamo ai quarti di finale della Champons League 2018, non si concluse con quella partita e quel gol incredibile. Quella sfida nasconde infatti un’altra pagina mitica.

Il Real vinse a Torino 0-3 e per gli uomini di Allegri andare a vince a Madrid e ribaltare un risultato così rotondo contro una delle squadre più forti al mondo sembrava impresa impossibile anche nei sogni. E invece…

E invece la Juve si presentò a Madrid in condizioni strepitose e con una volontà di ferro. La partita di ritorno, quel Real Madrid-Juventus è infatti proprio la storica partita delle polemiche per il rigore di Benatia su Lucas Vazquez al 90′.

La Juve scese in campo convinta delle sue possibilità, segno due gol con Mandzukic e uno con Matudì. Uno 0-3 clamoroso che avrebbe portato la sfida ai supplementari se non ci fosse stato quel rigore contestatissimo ovviamente realizzato da Ronaldo.

Poi le proteste e l’espulsione di Buffon e l’intervista del dopo partita tra fruttini e un bidone dell’immondizia al posto del cuore…

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