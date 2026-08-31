Star Trek compie 60 anni: a Torino il MUFANT celebra la serie originale con una nuova mostra

TORINO – Sessant’anni fa, l’8 settembre 1966, Star Trek faceva il suo debutto sulla televisione statunitense. Da allora la saga ideata da Gene Roddenberry è diventata molto più di una serie di fantascienza, entrando nell’immaginario collettivo e influenzando il modo di raccontare il futuro, l’esplorazione dello spazio e il rapporto con l’ignoto.

A Torino il sessantesimo anniversario sarà celebrato dal MUFANT – Museo del Fantastico e della Fantascienza, che sabato 12 settembre inaugurerà “Star Trek 60”, il nuovo allestimento dedicato alla saga e in particolare alla Serie Classica.

L’appuntamento è in programma dalle 15 alle 19 nella sede del museo di piazza Riccardo Valla 5. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il gruppo Star Trek Torino e con la collezionista Stefanie Gröner, fondatrice del gruppo torinese.

Star Trek, 60 anni di esplorazione dell’ignoto

Quando Star Trek arrivò sugli schermi nel 1966, il mondo viveva nel pieno della corsa alla Luna. La missione della USS Enterprise, però, non era quella di conquistare nuovi mondi, ma di esplorarli, incontrare altre forme di vita e conoscere civiltà sconosciute.

Al comando dell’Enterprise c’era il capitano James T. Kirk, affiancato da personaggi destinati a diventare iconici come Spock e il dottor McCoy. La serie affrontava attraverso la fantascienza temi profondamente legati alla società contemporanea: il rapporto con l’altro, la convivenza tra culture differenti, il progresso scientifico, la pace e il futuro dell’umanità.

È proprio questo patrimonio culturale che il MUFANT vuole raccontare con il nuovo allestimento, mettendo insieme storia della fantascienza, cultura popolare e creatività dei fan.

La nuova sala Star Trek 60 al MUFANT

La sala sarà visitabile dal 12 settembre al 30 dicembre 2026 e proporrà una serie di oggetti e ricostruzioni dedicate soprattutto alla Serie Classica.

Tra i pezzi esposti ci saranno action figure di personaggi come Spock e il capitano Pike, numerosi personaggi alieni e diorami che ricostruiscono alcune delle ambientazioni più celebri della saga. Tra le scene rappresentate ci sono anche il capitano Kirk sulla poltrona di comando dell’Enterprise e Spock e Sulu nell’Universo dello Specchio.

Non mancheranno alcuni degli oggetti diventati simboli di Star Trek: phaser, tricorder, comunicatori e il celebre gioco degli scacchi tridimensionali.

Al centro della sala troverà posto una riproduzione della poltrona di comando dell’Enterprise, donata al museo da Gabriella Lisiero, moglie del compianto Alberto Lisiero, cofondatore dello Star Trek Italian Club e una delle figure più importanti nella storia del fandom italiano.

Attorno alla poltrona saranno esposte riproduzioni delle uniformi della Federazione e dei costumi di alcuni degli alieni comparsi nella Serie Classica.

La mostra nasce in larga parte dalla collezione di Stefanie Gröner, che ha scoperto Star Trek durante un periodo trascorso negli Stati Uniti. Dopo il trasferimento in Italia ha iniziato a raccogliere oggetti e merchandising legati alla saga, fino a trasformare la passione personale in una collezione oggi in parte inserita nel percorso permanente del MUFANT.

Dalla corsa alla Luna alla flora aliena

L’inaugurazione del 12 settembre sarà anche l’occasione per approfondire alcuni degli aspetti meno scontati dell’universo di Star Trek.

Il programma prenderà il via alle 15 con l’introduzione dei co-direttori del MUFANT, Silvia Casolari e Davide Monopoli, che parleranno del ruolo della saga nel progetto culturale del museo e del rapporto con il fandom.

Alle 15.30 Stefanie Gröner dialogherà con Antonio Lo Campo, giornalista scientifico e scrittore specializzato nel settore aerospaziale, in un incontro dal titolo “Star Trek 1966: un inizio tra fantascienza e corsa alla Luna”. Il confronto metterà in relazione l’immaginario della serie con i programmi spaziali degli anni Sessanta e con la competizione che avrebbe portato l’uomo sulla Luna.

Alle 16 sarà invece la volta di “Star Trek: fiori e piante aliene”. Gröner accompagnerà il pubblico alla scoperta della flora dei pianeti visitati dall’Enterprise e dagli altri equipaggi della Flotta Stellare.

Un tema che si collega direttamente a una delle nuove progettualità del MUFANT: il Giardino Fantabotanico sul rooftop del museo, dove piante reali e vegetazioni immaginarie convivono in un percorso dedicato al rapporto tra natura e fantastico.

Dopo il coffee break, alle 17, spazio al cinema dei fan con la proiezione di Dell’Amore e dell’Onore, presentato come il primo fan film di Star Trek realizzato in Italia.

Il fan film torinese dedicato a Star Trek

Il cortometraggio sarà presentato dal suo autore, Carlo “Jack” Ponissi, che ne ha scritto la sceneggiatura e composto la colonna sonora originale. Artista torinese e appassionato di fantascienza, Ponissi ha lavorato al progetto per quattro anni, coinvolgendo anche la scenografa Alessandra Prandi e gli interpreti Mirco Faedi e Alessandro Cozza.

La storia mescola diplomazia, conflitto e strategia militare, affrontando temi come il dovere, la lealtà, la famiglia, il rimorso, la vendetta e l’amore. Un’opera pensata per essere accessibile anche a chi non conosce in profondità l’universo di Star Trek, ma ricca di riferimenti per gli appassionati.

Ed è proprio il rapporto tra la saga e chi l’ha amata per decenni uno degli elementi centrali dell’iniziativa torinese. Per il MUFANT, infatti, il fandom non rappresenta soltanto il pubblico di una grande saga internazionale, ma una vera comunità capace di trasformare la passione per la fantascienza in arte, cinema, costumi, narrativa e nuove forme di creatività.

A sessant’anni dal primo viaggio dell’Enterprise, insomma, la missione continua. E questa volta fa tappa a Torino.

La sigla originale di Star Trek

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