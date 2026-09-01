EconomiaTorino
A Mirafiori Stellantis si ferma tre giorni: mancano componenti per i motori ibridi
A monte della carenza dei componenti, ci sarebbe una domanda di vetture ibride risultata superiore ai livelli di produzione previsti
TORINO – Stellantis si ferma per i prossimi tre giorni. Le catene di montaggio dell’azienda automotive di Mirafiori a Torino resteranno ferme il 2, 3 e 4 settembre, a causa della mancanza di alcuni componenti necessari per i motori delle autovetture ibride. La decisione è stata comunicata da Stellantis ai delegati della fabbrica.
A monte della carenza dei componenti, ci sarebbe una domanda di vetture ibride risultata superiore ai livelli di produzione previsti. Infatti, lo stabilimento Teksid di Carmagnola, che realizza una parte dei motori destinati alle vetture, sarebbe tarato su un livello di produzione insufficiente a far fronte alla richiesta.
Ora Stellantis sta lavorando per adeguare i livelli produttivi dei motori alla richiesta.
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