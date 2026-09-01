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A Mirafiori Stellantis si ferma tre giorni: mancano componenti per i motori ibridi

A monte della carenza dei componenti, ci sarebbe una domanda di vetture ibride risultata superiore ai livelli di produzione previsti
Marco Lovisolo

Pubblicato

34 secondi fa

il

Foto di Bruce The Deus, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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TORINO – Stellantis si ferma per i prossimi tre giorni. Le catene di montaggio dell’azienda automotive di Mirafiori a Torino resteranno ferme il 2, 3 e 4 settembre, a causa della mancanza di alcuni componenti necessari per i motori delle autovetture ibride. La decisione è stata comunicata da Stellantis ai delegati della fabbrica.

Per approfondire:

A monte della carenza dei componenti, ci sarebbe una domanda di vetture ibride risultata superiore ai livelli di produzione previsti. Infatti, lo stabilimento Teksid di Carmagnola, che realizza una parte dei motori destinati alle vetture, sarebbe tarato su un livello di produzione insufficiente a far fronte alla richiesta.

Ora Stellantis sta lavorando per adeguare i livelli produttivi dei motori alla richiesta.

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