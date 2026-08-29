Mohammed Ez Zanzouni e Federico Ferrari sono le vittime dello scontro sulla A32 Torino-Bardonecchia

CHIOMONTE – Uno scontro stradale ha provocato due vittime nella giornata di ieri, 28 agosto, lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all’altezza della galleria Giaglione. A perdere la vita sono stati Mohammed Ez Zanzouni, 23 anni, originario di Genova, e Federico Ferrari, 22 anni, residente con la famiglia a Sant’Olcese, in Liguria.

Nel violento impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. I due viaggiavano insieme a una terza persona, un 20enne, a bordo di una Jeep Avenger. L’auto è finita completamente distrutta e sull’asfalto sono rimasti detriti e tracce di olio.

Il 20enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Rivoli in gravi condizioni a causa delle ferite riportate.

Il cordoglio di Genova e Sant’Olcese

La notizia ha suscitato dolore anche nelle comunità di origine delle due vittime. “L’Amministrazione del Comune di Genova – si legge in una nota diffusa dal capoluogo ligure – esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di due giovanissimi genovesi nell’incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A32. Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità cittadina. In questo momento di profondo dolore, il Comune si stringe con sincera partecipazione, alle famiglie, agli amici e alle persone care delle vittime. Un pensiero va anche al giovane rimasto ferito nell’incidente, con l’augurio di una pronta guarigione”.

Anche il Comune di Sant’Olcese ha espresso vicinanza alla famiglia di Ferrari: “Il Comune di Sant’Olcese, il sindaco e il Consiglio comunale – si legge in una nota – si uniscono al dolore della famiglia di Federico Ferrari, scomparso prematuramente questa notte in un incidente stradale, a soli 22 anni. Di fronte a tragedie come questa le parole non possono essere sufficienti.

Resta la vicinanza sincera di un’intera comunità alla famiglia, agli amici e a tutte le persone, che gli hanno voluto bene. Alla famiglia di Federico giungano le più sentite condoglianze di tutta Sant’Olcese”.

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