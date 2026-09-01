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Aggredito a Ovada mentre sorprende i ladri: recisa l’arteria femorale, è in pericolo di vita

Uno dei fendenti avrebbe reciso l’arteria femorale, provocando una gravissima emorragia

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9 secondi fa

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OVADA – Un uomo di 48 anni è stato gravemente ferito ieri sera nel centro di Ovada, nell’Alessandrino, dopo aver sorpreso alcune persone che stavano armeggiando attorno alla sua auto.

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Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 48enne avrebbe notato tre o quattro persone vicino alla vettura parcheggiata e avrebbe reagito. Ne sarebbe nata un’aggressione violenta, durante la quale uno dei malviventi avrebbe estratto un coltello e colpito più volte l’uomo alle gambe e all’addome.

Uno dei fendenti avrebbe reciso l’arteria femorale, provocando una gravissima emorragia. Le condizioni del 48enne sono apparse subito molto serie.

I soccorritori lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ovada, dove è stato stabilizzato. Successivamente è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso e in pericolo di vita, all’ospedale di Alessandria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ovada e della Compagnia di Acqui Terme. Sono in corso le indagini per identificare le persone coinvolte nell’aggressione e ricostruire con precisione quanto accaduto.

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