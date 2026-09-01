Aggredito a Ovada mentre sorprende i ladri: recisa l’arteria femorale, è in pericolo di vita

OVADA – Un uomo di 48 anni è stato gravemente ferito ieri sera nel centro di Ovada, nell’Alessandrino, dopo aver sorpreso alcune persone che stavano armeggiando attorno alla sua auto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 48enne avrebbe notato tre o quattro persone vicino alla vettura parcheggiata e avrebbe reagito. Ne sarebbe nata un’aggressione violenta, durante la quale uno dei malviventi avrebbe estratto un coltello e colpito più volte l’uomo alle gambe e all’addome.

Uno dei fendenti avrebbe reciso l’arteria femorale, provocando una gravissima emorragia. Le condizioni del 48enne sono apparse subito molto serie.

I soccorritori lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ovada, dove è stato stabilizzato. Successivamente è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso e in pericolo di vita, all’ospedale di Alessandria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ovada e della Compagnia di Acqui Terme. Sono in corso le indagini per identificare le persone coinvolte nell’aggressione e ricostruire con precisione quanto accaduto.

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