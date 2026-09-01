Calcio, Coppa Italia: Torino-Monza finisce con la sconfitta dei granata per 0-1

TORINO – Nello stadio Olimpico Grande Torino si è disputato il match Torino-Monza, gara valida per i Sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa.

I brianzoli si sono imposti per 1-0 sui granata e passano il turno grazie alla rete di Dany Mota al 48′ del primo tempo. La formazione dell’ex Juric affronterà il Milan agli ottavi.

La partita

Oristanio colpisce un palo per i padroni di casa: l’attaccante in prestito dal Venezia sfrutta un errore della difesa biancorossa, ma si deve arrendere alla respinta del legno. I granata tornano poi ad affacciarsi in avanti al 5’ con Gineitis, mentre i lombardi si rendono pericolosi sia con Mangas che con Bakoune.

Proprio il nativo di Breslavia si conquista quindi un calcio di rigore al 35’: sul dischetto si presenta Dany Mota, ma, dopo una lunga attesa, il Var richiama l’arbitro al monitor e il direttore di gara toglie il penalty poiché preceduto da un fuorigioco.

Il Monza insiste e al 42’ è proprio Dany Mota a colpire una clamorosa traversa con un colpo di testa, prima di siglare l’1-0 brianzolo: il portoghese anticipa tutti sul primo palo e spedisce in rete il cross rasoterra di Forson in pieno recupero di primo tempo (45’+3’), trafiggendo Perri (oggi all’esordio). L’ex Leeds si rifà però in avvio di ripresa, sfoderando una gran parata sul tentativo di pallonetto di Mangas e respingendo poi anche il diagonale di Robinson. Il Toro è in totale affanno e Abate prova allora a scuotere la propria squadra attraverso le sostituzioni, ma ad andare a un soffio dal raddoppio è il Monza: Robinson libera un destro a giro magnifico al 73’ e colpisce il palo, a Perri ormai battuto. Clamoroso è invece l’errore di Zapata, che spedisce sul fondo a un metro dalla porta difesa da Thiam cinque minuti più tardi.

Ma l’arbitro assegna al Toro un calcio di rigore al 95’, punendo un fallo di mano di Lucchesi: anche questa volta il Var richiama però Perenzoni al monitor e il direttore di gara cambia la propria decisione. Il Monza tira allora un sospiro di sollievo e supera il turno vincendo 1-0, con il Torino che è costretto invece a incassare il terzo ko consecutivo in questo avvio di stagione.

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