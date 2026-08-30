MeteoPiemonte
Meteo Piemonte, torna il caldo: massime previste tra 30° e 33° C
Il tempo resterà quindi tipicamente estivo
PIEMONTE – Il Piemonte si prepara a vivere giornate prevalentemente stabili e soleggiate grazie alla presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le temperature sono destinate a salire, con valori massimi compresi tra 30 e 33 gradi.
Il tempo resterà quindi tipicamente estivo, anche se sulle Alpi non sono esclusi brevi e isolati rovesci, possibili nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani.
Domani è inoltre previsto un rinforzo del vento in montagna, mentre sulle pianure dovrebbe prevalere il sole.
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