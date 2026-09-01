CronacaVerbano Cusio Ossola
Esce a cercare funghi in val Vigezzo ma cade in un dirupo: uomo in gravi condizioni
A causa della caduta l’uomo ha riportato ferite piuttosto serie
VCO – È stato trasportato, in gravi condizioni, all’ospedale di Novara l’uomo uscito a cercare funghi e precipitato in un dirupo.
Cosa è successo
Secondo quanto appreso, il cercatore di funghi è rimasto ferito gravemente dopo essere precipitato in un dirupo mentre si trovava nella zona dell’alpe Rodo, a circa 1.200 metri di quota, nel territorio comunale di Druogno, in val Vigezzo nel Verbano-Cusio-Ossola. Proprio a causa della caduta l’uomo ha riportato ferite piuttosto serie.
Il cercatore di funghi è stato raggiunto e soccorso dal personale sanitario dell’elisoccorso e dal tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. Una volta stabilizzato è stato trasportato all’ospedale di Novara.
Sul posto sono intervenuti il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, la stazione di Vigezzo del soccorso alpino e il soccorso alpino della guardia di finanza.
Immagine di repertorio.
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