Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 01 settembre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Martedì 1° settembre porta con sé una nuova attesissima serata dedicata alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che garantisce in palio un jackpot straordinario da 217,8 milioni di euro. Si tratta del montepremi più alto attualmente in corso in Europa, una cifra da capogiro pronta a cambiare per sempre la vita di chi riuscirà a centrare il “6”.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Ecco i numeri del Lotto di martedì 01 settembre 2026:
Bari: 56-3-8-36-64
Cagliari: 67-15-5-24-62
Firenze: 47-55-75-69-70
Genova: 63-68-60-34-84
Milano: 29-60-53-31-11
Napoli: 26-60-63-89-45
Palermo: 42-17-36-75-8
Roma: 81-80-70-23-35
Torino: 12-52-84-11-31
Venezia: 2-26-33-40-47
Nazionale: 44-79-84-74-38
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’01 settembre sono:
2 – 3 – 5 – 8 – 12 – 15 – 17 – 26 – 29 – 42 – 47 – 52 – 55 – 56 – 60 – 63 – 67 – 68 – 80 – 81
Numero oro: 56
Doppio oro: 56, 3
Extra: 11 – 23 – 24 – 31 – 33 – 34 – 36 – 40 – 53 – 64 – 69 – 70 – 75 – 84 – 89
I numeri del Superenalotto dell’01 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 47 – 59 – 42 – 67 – 71 – 64
Il numero Jolly è: 88
Il numero Superstar è: 75
Il Jackpot del Superenalotto: 217.800.000€
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 3 settembre 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Bari 67 (manca da 157 estrazioni)
Venezia 31 (manca da 115 estrazioni)
Milano 65 (manca da 102 estrazioni)
Nazionale 78 (manca da 89 estrazioni)
Firenze 66 (manca da 87 estrazioni)
Firenze 24 (manca da 84 estrazioni)
Milano 6 (manca da 84 estrazioni)
Palermo 13 (manca da 84 estrazioni)
Bari 21 (manca da 82 estrazioni)
Firenze 11 (manca da 81 estrazioni)
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 3 settembre:
48 (manca da 66 estrazioni) – 5 (da 57) – 41 (da 55) – 42 (da 45) – 35 (da 43)
I simboli estratti al Simbolotto
33 – ELICA
6 – LUNA
30 – CACIO
45 – RONDINE
35 – UCCELLO
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