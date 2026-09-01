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Frontale a San Giorio di Susa: il 52enne Davide Cancellaro muore al Cto di Torino dopo tre giorni

 Non ce l’ha fatta Davide Cancellaro

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18 secondi fa

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TORINO – Non ce l’ha fatta Davide Cancellaro. Dopo tre giorni si sono spente le speranze per il 52enne, deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un violento scontro stradale.

Per approfondire:

Cosa è successo

Erano circa le dieci del mattino del 29 agosto quando lungo via Monginevro (ex statale 24), a San Giorio di Susa, si sono scontrati il centauro di 52 anni Davide Cancellaro, che viaggiava in sella alla sua moto Bmw 1250, e il conducente di una Fiat Panda. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista. L’automobilista è rimasto illeso.

Cancellaro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale Cto di Torino. L’uomo appariva in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Poi il tragico epilogo. Nella giornata di ieri, 31 agosto, l’uomo è deceduto dopo tre giorni di agonia.

A indagare su quanto successo i carabinieri.

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