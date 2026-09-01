Giuliana Fenu è la nuova direttrice generale dell’Università di Torino

TORINO – Da oggi, 1° settembre, Giuliana Fenu è ufficialmente la nuova direttrice generale dell’Università di Torino. Laureata in Giurisprudenza e avvocata, Fenu ha iniziato il suo percorso professionale in Regione Piemonte nel 1996. Dal 2002 al 2008 ha lavorato all’Agenzia Piemonte Lavoro, partecipando alla fase di sviluppo dell’ente, per poi tornare in Regione come dirigente.

Dal 2014 ha guidato la Direzione Competitività del sistema regionale, ricoprendo anche il ruolo di Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale. Nel nuovo incarico porterà quindi all’Ateneo una lunga esperienza nella gestione di strutture complesse e di programmi finanziati con risorse nazionali ed europee.

La sua esperienza comprende anche temi sempre più importanti per le università, dall’innovazione alla ricerca, dal diritto allo studio all’alta formazione, fino all’internazionalizzazione, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei rapporti tra ateneo e territorio.

“Sono certa che la dottoressa Giuliana Fenu saprà mettere la propria esperienza e le proprie competenze al servizio dell’Università di Torino. Competenze fondamentali per la crescita del nostro Ateneo ma, sono sicura, anche per lo sviluppo del sistema territoriale metropolitano e piemontese – dichiara la Rettrice Cristina Prandi – Nell’accogliere Giuliana Fenu nella nostra comunità voglio al contempo ringraziare la Regione Piemonte ed il Presidente Cirio per la consueta e positiva collaborazione istituzionale che ha permesso di gestire rapidamente questa fase di transizione mettendo la dott.ssa Fenu in condizione, sin da oggi, di dedicarsi all’Università di Torino, pur assicurando l’opportuna collaborazione nella fase di passaggio delle consegne”.

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