In Comune contro la Violenza, tre incontri online contro la violenza sulle donne

TORINO – Parte giovedì 17 settembre la seconda edizione di “In Comune contro la Violenza”, il ciclo di incontri online promosso dalla Città metropolitana di Torino per parlare di violenza sulle donne, parità di genere e prevenzione.

Il percorso, rivolto ad amministratori, operatori e cittadini, prevede tre appuntamenti tra settembre e ottobre.

Si comincia giovedì 17 settembre, dalle 14.30 alle 16, con l’incontro “Rispetto e dignità sul lavoro: prevenire e contrastare le molestie”, curato dall’avvocata Elisa Raffone, consigliera di parità della Città metropolitana.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 30 settembre, sempre dalle 14.30 alle 16, e sarà dedicato alla povertà mestruale, con Paola Ciafardoni, presidente dell’associazione Almaterra.

Il ciclo si concluderà giovedì 15 ottobre con un incontro sulla tratta e lo sfruttamento lavorativo e sul ruolo dei Comuni nel far emergere situazioni spesso difficili da individuare. A condurlo sarà Rosanna Paradiso, esperta Antitratta della Procura della Repubblica di Torino.

“Con questa seconda edizione di incontri – dichiara Rossana Schillaci, consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità – intendiamo rafforzare la rete di consapevolezza e prevenzione sui nostri territori. La lotta alla violenza non può limitarsi a momenti simbolici, ma richiede azioni costanti, collaborazione tra enti, associazioni e comunità locali, oltre a un forte investimento nella prevenzione e nella sensibilizzazione”.

L’obiettivo, aggiunge Schillaci, è affrontare “ogni forma di prevaricazione”, dai diritti sul lavoro alla violenza economica, fino a fenomeni più nascosti come tratta e sfruttamento. “Informare e formare gli amministratori, gli operatori e la cittadinanza – conclude – è il primo grande passo per costruire comunità davvero eque e inclusive”.

È possibile iscriversi compilando il modulo online al seguente link:

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