La sindaca Marina Pittau di Mattie diventa coordinatrice regionale del Nuovo Partito Monarchico Nazionale

MATTIE – Marina Pittau, 57 anni, sindaca di Mattie e storica esponente delle amministrazioni della Valle di Susa contrarie alla Torino-Lione, è stata nominata coordinatrice regionale del Piemonte del Nuovo Partito Monarchico Nazionale.

Dalla politica locale alla monarchia

Pittau è stata confermata alla guida di Mattie nelle elezioni del 2024, vinte con 22 voti di scarto in un Comune di poco più di 600 abitanti. Negli anni ha assunto posizioni nette contro il Tav, ma non sono mancate le critiche da parte dell’ala più dura del movimento No Tav.

Nel 2023, ad esempio, era stata fotografata nel cantiere di Chiomonte durante una visita del ministro Matteo Salvini. Più recentemente, il 26 luglio, Pittau ha invece espresso “piena condanna” per gli attacchi No Tav contro le forze dell’ordine.

Le polemiche

Il suo percorso politico è stato accompagnato anche da alcune contestazioni. Nel 2022 era stata lanciata una petizione su Change.org per chiederne le dimissioni da sindaca. I promotori la consideravano vicina a Italexit di Gianluigi Paragone e la definivano No Vax e filo-putiniana.

Ora arriva il nuovo incarico nel partito monarchico, guidato da Nicola Filippo Giorgi Sisi, “Conte di Anghiari e Monferrato”.

Il nuovo incarico

La nomina è stata annunciata con “particolare soddisfazione” sui canali social del partito. A Pittau spetterà “promuovere la crescita e la radicazione” del Nuovo Partito Monarchico Nazionale in Piemonte, territorio definito “di grande importanza nella storia politica, culturale ed economica della nostra Nazione”.

Il partito si dice convinto che la nuova coordinatrice saprà svolgere il ruolo con “serietà, equilibrio, determinazione e spirito di servizio”.

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