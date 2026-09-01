Paura sul tram a Torino: scippatori fanno scoppiare petardo e fumogeno per fuggire

TORINO – Episodi come quello capitato ieri sera non fanno che incrementare la fama di Barriera di Milano come quartiere più fuori controllo e malfamato di Torino. L’ennesimo e grave caso di degrado e insicurezza urbana in Barriera è stato segnalato ieri da cittadini e politici locali: attorno alle ore 20, sul mezzo della linea 4 del tram nel tratto fra corso Giulio Cesare e via Feletto, un gruppo di scippatori ha provato a sottrarre il telefono a una ragazza.

Dal tentato scippo alla fuga nel fumo

Una volta scoperti nei loro intenti, per fuggire hanno fatto esplodere un petardo e successivamente un fumogeno all’interno del tram, scatenando il panico. L’autista ha immediatamente fermato la vettura in via Feletto, per far scendere i passeggeri: una volta aperte le porte del mezzo, gli utenti hanno incominciato a correre all’impazzata in mezzo alla strada, rischiando di essere travolti dalle auto in transito. Nell’intento di mettersi al sicuro, due di loro sono caduti; per fortuna non si sono registrati feriti.

Intanto, gli scippatori sono riusciti a scappare, approfittando della confusione.

Dopo l’accaduto, il conducente del tram è rientrato in deposito per effettuare la sostituzione del mezzo, nel quale si era accesa la spia antincendio. Il servizio comunque non è stato interrotto. L’azienda Gtt sta collaborando con le Forze dell’ordine per individuare i responsabili.

«Assurdo che possano verificarsi situazioni di questo genere»

La capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione Verangela Marino chiede un intervento del Comune: «Trovo totalmente assurdo che possano verificarsi situazioni di questo genere» – dichiara sui social – «Se prendere i mezzi pubblici nel 2026 si rischia di imbattersi in tutto questo, per le bravate di un imbecille, forse il comune di Torino dovrebbe interrogarsi su quali provvedimenti adottare a riguardo. A tutela di ogni singolo cittadino».

«Petardi e fumogeni accesi su un tram in corsa per riuscire a fuggire dopo uno scippo rappresentano un episodio gravissimo, che conferma ancora una volta quanto il tema della sicurezza sui mezzi pubblici e nei quartieri rappresenti una priorità assoluta» – così Domenico Garcea, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Torino e consigliere di Forza Italia – «Pochi giorni fa abbiamo visto il video di un giovane che scavalcava i tornelli della metropolitana vantandosi pubblicamente del proprio comportamento: il paradosso è che proprio quel video ha mostrato con estrema chiarezza quanto venga percepita come insufficiente la presenza dei controlli».

«Servono più controlli, maggiore presenza sui mezzi e nelle fermate più problematiche e un coordinamento più efficace tra GTT, Polizia Locale e Forze dell’Ordine. Esprimo inoltre la mia massima solidarietà agli autisti e a tutto il personale GTT, troppo spesso costretti a trovarsi in prima linea nella gestione di episodi di violenza, degrado e pericolo» conclude il consigliere

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