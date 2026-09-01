Ruba da un Suv e si cambia la maglietta per non farsi riconoscere: arrestato a Torino

TORINO – Ha cercato di cambiare aspetto subito dopo il furto, togliendosi la maglietta arancione e il cappellino che indossava durante il colpo. Il tentativo, però, non è bastato: un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino con l’accusa di furto aggravato su un’auto.

A far scattare l’allarme è stata una passante, che nel pomeriggio aveva notato un uomo con vistosi tatuaggi sulle braccia mentre armeggiava all’interno di una vettura parcheggiata in piazza Maria Ausiliatrice. La descrizione fornita al 112 ha permesso agli agenti di individuarlo pochi minuti dopo mentre si allontanava verso corso Regina Margherita.

Durante il controllo, nella borsa che portava con sé sono stati trovati un computer portatile e altri dispositivi elettronici, appena rubati da un Suv parcheggiato in piazza e con un vetro infranto.

Si cambia d’abito dopo il furto

Gli agenti hanno poi scoperto che, nel tentativo di non farsi riconoscere, l’uomo si era cambiato d’abito durante la fuga. Aveva tolto la maglietta arancione e il cappellino utilizzati durante il furto e aveva indossato una maglietta grigia. Gli indumenti erano stati nascosti in una cassetta di derivazione elettrica lungo la strada e sono stati recuperati e sequestrati.

A tradirlo, però, sono stati proprio i vistosi tatuaggi sulle braccia, notati dalla passante e rimasti ben visibili nonostante il cambio d’abito.

La refurtiva è stata restituita al proprietario del Suv. L’uomo, già sottoposto a un divieto di dimora a Torino, è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

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