Mappano, a 85 anni sventa tre truffe telefoniche e fa arrestare i malviventi

MAPPANO – Per la terza volta è riuscita a smascherare i truffatori e a farli arrestare. È successo a Mappano, dove una donna di 85 anni ha intuito il raggiro, ha finto di crederci e ha trasformato la sua casa in una trappola per i malviventi.

La telefonata e il falso incidente

L’ultimo tentativo di truffa è avvenuto il 1° settembre, intorno all’ora di pranzo. L’anziana ha ricevuto una telefonata sul numero fisso da un uomo che si è spacciato per un militare dell’Arma. Le ha raccontato che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che sarebbero serviti immediatamente denaro, oro e oggetti preziosi per affrontare le spese legali.

La donna, però, ha capito subito che qualcosa non tornava. Ha contattato la figlia, che ha avvisato i Carabinieri della Centrale Operativa di Venaria.

La trappola

A quel punto l’85enne ha deciso di stare al gioco. Ha fatto credere ai truffatori di essere caduta nel raggiro e li ha convinti a mandare qualcuno a casa per ritirare i preziosi.

Poco dopo, intorno alle 14, un uomo si è presentato alla porta. Ad aspettarlo, però, c’erano i Carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, che lo hanno arrestato.

Si tratta di un ventenne torinese, incensurato. Altri quattro presunti complici, due ventenni e due minorenni, sono stati denunciati a piede libero.

L’arresto

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Ivrea. Uno dei due minorenni è stato invece riaffidato alla famiglia, come disposto dalla Procura per i Minorenni di Torino.

Per l’85enne, dunque, si tratta del terzo raggiro sventato con lo stesso copione: riconoscere il tentativo di truffa, fingere di cascarci e avvertire le forze dell’ordine, fino a trasformarsi ancora una volta nella persona che fa scattare le manette.

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